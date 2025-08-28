Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

Roméo Vermant a manqué la rencontre entre le Club de Bruges et les Rangers. L'attaquant belge, qui a observé la partie depuis les tribunes, a donné des nouvelles de son état de santé.

Le Club de Bruges s'est qualifié pour la Ligue des Champions après sa large victoire contre les Rangers, ce mercredi. Une rencontre que Roméo Vermant, blessé, a observée depuis les tribunes.

Avant la partie, le jeune attaquant des Blauw & Zwart, qui aurait pu revendiquer une place chez les Diables Rouges suite à la blessure de Romelu Lukaku, s'est exprimé sur son état de santé au micro de Het Laatste Nieuws.



"La blessure est gênante, mais pas trop grave. Il est important de prendre mon temps. Après la trêve internationale, j'espère pouvoir réintégrer le groupe. On verra comment ça évolue."

Roméo Vermant déçu de ne pas avoir pu jouer contre les Rangers

Un match comme celui de ce mercredi contre les Rangers aurait été inoubliable pour Roméo Vermant. "C'est vraiment décevant de ne pas avoir pu jouer, surtout avec l'ambiance ici. Mais ça fait partie du football", ajoute-t-il.

Pour autant, son absence semble bien gérée. Bruges a titularisé Nicolo Tresoldi et ne ressent pas le besoin urgent de recruter un nouvel attaquant. "Nous avons désormais trois ou quatre très bons attaquants", poursuit Vermant.

"Bien sûr, tout le monde ne voit pas ce qui se passe à l'entraînement, mais nous avons suffisamment de qualités pour mener l'attaque. On verra si la direction décide de recruter un autre attaquant dans les semaines à venir. "