La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

Après six minutes, tout espoir était envolé. Les Rangers, corrigés par le Club de Bruges, devront se contenter de l'Europa League. En Écosse, la presse étrille sans pitié l'équipe de Russell Martin.

Le Club de Bruges a livré une très belle prestation face aux Rangers et s’est imposé mercredi soir sur un score sans appel : 6-0. Les Écossais ont montré leurs limites et n’ont jamais inquiété Bruges.

Sans surprise, la presse écossaise a été très dure après le match. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la prestation des Rangers a été jugée catastrophique.



"Une soirée de honte et d’humiliation"

Le tabloïd The Scottish Sun n’a pas retenu ses coups. Selon le journal, les Rangers ont été inexistants offensivement et catastrophiques défensivement. "Sur le but de Tresoldi, Djiga ne savait pas où il se trouvait. Meghoma non plus n’a pas vraiment brillé. C’était un désastre. Les Rangers ont été déchirés en morceaux. Achevés lors d’une soirée de honte et d’humiliation."

Le Daily Record n’a pas été plus tendre. "C’était une prestation pitoyable. Russell Martin a été présenté par les dirigeants comme l’un des meilleurs jeunes entraîneurs d’Europe, mais il y a des équipes de café qui sont mieux organisées que ce fiasco ridicule."

Des compliments pour Bruges

La presse écossaise n’a pas oublié de saluer la performance brugeoise. "Les supporters locaux ont fêté la victoire en mettant une ambiance incroyable. Quelle atmosphère", a écrit le Daily Record.