Anderlecht s'est endormi en fin de rencontre, mais se qualifie tranquillement

Anderlecht a confirmé sa victoire du match aller, gâchant cependant un peu la fin de match en encaissant un but. Les Mauves rendent une copie mi-figue mi-raisin.

Deux ans et 8 mois plus tard, le revoilà : le parfum de l'Europe au Parc Astrid. Une Europe "au rabais", certes - les préliminaires d'une compétition de "D3 européenne" - mais on imagine que les supporters, qui ont tant attendu ce moment, ne boudent pas leur plaisir. Et le RSCA doit en profiter pour enchaîner et maintenir cette spirale positive lancée, justement, au match aller (0-3). La victoire, mais aussi un peu de spectacle pour ravir ce public de retour.

Amuzu récompensé

S'il n'est plus toujours un titulaire incontournable dans cet Anderlecht, Francis Amuzu se donne à fond dès qu'il le peut et aligné d'entrée ce jeudi, il se mettra rapidement le public dans la poche, de dribble en dribble, mais manque ce dernier geste qui lui fait tant défaut pour aller chercher Isaac Kiese Thelin, titulaire alors que Zirkzee est laissé au repos.

Photonews

Derrière, c'est Harwood-Bellis, dans un fauteuil, qui étale ses qualités de jeu long, trouvant Sergio Gomez dont le centre sert Benito Raman, qui place au-dessus (19e). Le KF Laçi, à des années-lumière derrière sur le plan technique et physique, ne compte que sur le pauvre Saliou Guindo, qui tente une frappe désespérée sur un long ballon, seule toute petite alerte (24e). C'est finalement Francis Amuzu qui sera récompensé de ses efforts incessants, profitant d'un bon travail de Kiese Thelin et ne se loupant cette fois pas (32e, 1-0). La messe est naturellement dite, même si Laç obtient un bon coup-franc qui passe de peu au-dessus (39e) sur une faute de Sardella.

Sans forcer et sans briller

Comme il l'espérait, Kompany peut faire tourner et laisser souffler, faisant sortir Olsson et Gomez pour Kana et Mykhaylichenko à la pause. Benito Raman, très actif lui aussi, voit le très bon portier albanais Sherri se dresser sur son chemin (51e) et sortira sans le petit but qu'il aurait mérité pour son match. C'est ensuite à un temps fort du KF Laçi auquel on aura droit : le solide Guindo pèse sur le duo Hoedt-Harwood Bellis, Lushkja force Van Crombrugge, de loin, à son premier arrêt (53e). Courageux, les Albanais tenteront de faire tourner et de se faire respecter, sans jamais "pourrir" le jeu.

Monté au jeu le couteau entre les dents, c'est cependant le chouchou du Lotto Park, Yari Verschaeren, qui fera finalement le break en dribblant Sherri, cette fois impuissant (72e, 2-0). De quoi éviter le goût de trop peu qui commençait à pointer. Car si ces trois victoires consécutives laissent le RSCA sur un petit nuage, il conviendra bien sûr de les relativiser, que ce soit face à ce FK Laçi ou face à un Seraing à 10. Les trois clean-sheets, le RSCA n'y aura d'ailleurs pas droit : laissant bien trop jouer son adversaire, Anderlecht est puni par le très bon Regi Lushkja infiltré dans le rectangle (84e, 2-1). Une passivité qui sera interdite au prochain tour.

Le prochain tour, au moment où nous écrivons ces lignes, n'est d'ailleurs pas encore déterminé à coup sûr, même si Vitesse Arnhem prenait une longueur d'avance sur Dundalk ; dans tous les cas, le défi sera autrement plus relevé. Ce sera le dernier col à gravir pour pouvoir retrouver la "vraie" Europe, celle des poules - même si ce n'est "que" la Conference League. Et dès dimanche, pour un match déjà plus difficile, ce sera le Cercle de Bruges ...