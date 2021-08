Marco Kana enfin relancé ? "Il a eu quelques pépins mais peut nous aider cette saison"

Voilà de longs mois que Marco Kana n'avait plus joué en match officiel sous le maillot d'Anderlecht. Et d'encore plus longs depuis qu'on avait pu le voir jouer aussi longtemps ...

Ses dernières minutes de jeu avec le RSCA dataient du 21 mars dernier, face à Zulte Waregem - ou plutôt, sa minute de jeu, Marco Kana (19 ans) étant alors monté à une minute de la fin du match, juste le temps de délivrer un assist. Ce jeudi, il a disputé toute une mi-temps, ce qui n'était plus arrivé depuis ... le 18 octobre 2020, quand il jouait l'intégralité du match face à OHL. Kana, qui a énormément évolué sur le plan physique, peut-il désormais s'imposer ?

"Il y a des hauts et des bas pour chaque joueur, et il y a aussi eu de petits pépins physiques que les médias n'apprennent pas", explique Vincent Kompany. "Rien de grave, mais il suffit que ça arrive au mauvais moment, et tu perds 2-3 semaines. Puis, si ça arrive plusieurs fois, ta chance passe. Marco a fait une super préparation, on sent également qu'il a pris en présence physique", se réjouit son entraîneur. "On a un noyau très compétitif avec beaucoup de concurrence au milieu et avec notre calendrier chargé, Marco fait partie des joueurs qui pourront nous aider cette saison".