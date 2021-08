Kompany s'attendait à ce relâchement : "Je suis perfectionniste, mais le scénario était prévisible"

Anderlecht a géré son match jusque dans les dernières minutes, avant d'encaisser un but regrettable. Vincent Kompany, énervé le long de sa ligne de touche, relativisait après coup.

Vincent Kompany n'était pas ravi de voir son équipe reculer et encaisser, mais jugeait cela "prévisible" après coup : "C'est du perfectionnisme. Oui, je pourrais rester assis sur mon banc, parce qu'à ce moment du match, on ne risque plus l'élimination", souligne-t-il quand nous lui signalons son énervement de fin de rencontre. "Mais je sentais venir ce scénario. L'équipe a un programme chargé, et j'ai effectué une rotation. Ce n'est pas la faute des joueurs qui entrent, mais de la perte de rythme dans ces cas-là", précise Kompany.

"Mais même si je sais qu'on retiendra toujours la fin de match, je préfère retenir le contenu du match. La première mi-temps était complète. Il y avait du mouvement, des occasions", pointe-t-il encore. "Le plus important, au-delà du résultat, c'est d'avoir pu acquérir du rythme et faire tourner pour que des joueurs en profitent". Quant au niveau plus faible de Laçi (et dans une moindre mesure de Seraing réduit à 10), Kompany n'y voit rien d'inquiétant : "Les joueurs font ce qu'ils ont à faire le jour du match, ils ne choisissent pas le niveau de l'adversaire. On sait que les semaines à venir seront plus compliquées, mais on ne s'en préoccupe pas en jouant ces matchs".