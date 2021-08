Anderlecht - La Gantoise vers un report : "Pour le coefficient belge, ce serait le mieux"

Le match du 22 août entre le RSC Anderlecht et La Gantoise devrait être reporté afin que les deux équipes puissent préparer au mieux leur barrage européen.

Anderlecht et Gand sont à 180 minutes des poules de la Conference League. Les Mauves affronteront Vitesse Arnhem, les Buffalos le Rakow Czestochowa (Pologne). Et le 22 août, pile entre les deux rencontres, le RSCA et La Gantoise sont supposés s'affronter en championnat ... mais Vincent Kompany part du principe que le match n'aura pas lieu à cette date. "Pour le coefficient belge, ce serait une bonne chose, il a bien besoin de toute l'aide possible", estime l'entraîneur d'Anderlecht.

"Ce n'est pas seulement pour Anderlecht et Gand mais aussi pour nos rivaux quand ils joueront l'Europe. Maintenant, s'il faut jouer ce match, on le jouera", conclut Kompany. Hein Vanhaezebrouck, de son côté, a également appuyé cette demande après la qualification gantoise en Lettonie. On ne voit pas ce qui empêcherait la Pro League d'accéder à la demande des deux clubs.