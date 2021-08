Non, supporters Mauves, Benito Raman ne reprendra pas "ce" chant avec vous ...

Benito Raman a encore été l'un des Mauves les plus en vue face à Laçi, et les supporters anderlechtois ont déjà adopté l'ancien gantois.

Quand Benito Raman a signé au RSC Anderlecht, beaucoup a été écrit sur ses prestations sportives au Fortuna Düsseldorf et à Schalke 04 - car depuis plusieurs années, l'ancien trublion de La Gantoise et du Standard avait réussi à être quitte de cette étiquette qui lui était collée, ce personnage qu'il avait entretenu à coups de fiestas et ... de chants. Un chant, en particulier, entonné dans l'euphorie d'une victoire contre Courtrai. Ses débuts avec Anderlecht, intéressants, laissent espérer que le sportif a enfin pris le dessus pour de bon. Et si ça ne tenait qu'à Raman, on imagine qu'il aimerait laisser le passé derrière lui.

Mais voilà, depuis quelques matchs, et encore ce soir à l'occasion de la sortie d'un Raman intenable, le public anderlechtois prend un malin plaisir à entonner ce fameux chant - "alle boeren zijn homos", vous l'aurez deviné. Rien de vraiment surprenant dans cette regrettable provoc' quand on sait qu'il vise les supporters brugeois, rivaux honnis. Mais soyez sûrs, supporters Mauves, d'une chose : cette fois, Benito Raman ne le reprendra pas avec vous, et il sourit probablement un peu jaune en l'entendant depuis les travées. Au-delà de toute opinion sur la place de ces chants dans les tribunes des stades ...