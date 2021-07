Bella ciao....

Les Diables Rouges ont tout essayé, mais l'Italie a bien géré la rencontre et a profité des petites erreurs défensives belges.

Après le Portugal, les Diables retrouvaient ce vendredi un autre gros morceau européen: l'Italie. Immpressionante en début de compétition, la Squadra en impose et a démontré une grande détermination. Les Diables le savent, il faudra un match 5 étoiles pour passer en demi-finale et retrouver l'Espagne chère au coach fédéral.

La première rencontre est assez attendue dans la mesure où l'Italie garde le ballon la plupart du temps, alors que les Diables cherchent les espaces. Dans un premier temps, c'est Doku qui les trouve, sans être dangereux. L'Italie de son côté se rapproche du cadre, petit à petit, et trouve même l'ouverture via Bonnuci mais le but est refusé pour un hors-jeu détecté par le VAR.

Tout va alors s'emballer, Donnaruma va surtout sortir le grand jeu. Tout d'abord sur une frappe de De Bruyne qui partait bien dans le coin du but, puis sur une frappe de Lukaku au ras du sol. Mais contre cette Italie, un peu de relâchement se paie cash. Immobile joue bien dos au but mais perd le ballon, Vertonghen veut relancer proprement mais perd le ballon, Barella en profite pour éliminer deux défenseurs et ouvrir la marque (31', 0-1).

© photonews

Les Diables ont pris un coup sur la tête et quelques minutes plus tard, Insigne profite d'un manque d'agressivité d'un Tielemans déja jauni par l'arbitre pour s'infiltrer. La défense le laisse frapper, il trompe magistralement Courtois (44', 0-2). Mais heureusement, un homme qui s'est fait discret depuis le début de la rencontre va sortir de sa boîte. Doku s'infiltre, est poussé par Di Lorenzo dans le rectangle et l'arbitre siffle penalty. Romelu Lukaku ne tremble pas et redonne de l'espoir à notre pays juste avant la pause (45'+2, 2-1).

La deuxième période reprend avec... l'Italie qui est au ballon et qui a quelques petites opportunités. Nos Diables reprennent le dessus, mais ce n'est pour le moment pas dangereux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Italie nous prive du ballon mais casse aussi le rythme.

© photonews

Cependant, Lukaku va par deux fois avoir le ballon de l'égalisation. D'abord sur un centre de De Bruyne, mais sa reprise est déviée sur la ligne, ensuite sur un centre dévié de Nacer Chadli qu'il manque de reprendre de la tête. Martinez lance alors toutes ses forces dans la bataille avec Mertens et Praet. Le dernier quart d'heure est suffoquant car on sent que nos Diables sont à bout de forces.

Il n'y a d'ailleurs plus beaucoup d'occasions pour les hommes de Martinez qui, a part les deux occasions de Lukaku, n'ont pas vraiment su mettre la pression que Donnaruma après la pause. Au final, l'Italie se qualifie et retrouvera l'Espagne à Londres. Cette élimination est une belle déception pour nos Diables. Encore merci de nous avoir fait rêver !