📷 Un journaliste français tacle les Diables Rouges après leur élimination : "C'est comment mon petit Meunier ?"

Méprisé par les supporters belges depuis son commentaire sur les frites, Gilles Favard s'est laissé aller sur les réseaux sociaux ce vendredi soir après l'élimination des Diables Rouges en quart de finale de l'Euro.

Le journaliste de L'Equipe a envoyé un tacle direct aux joueurs belges : "Meunier a raison : le championnat d'Europe est plus dur à gagner que la Coupe du monde. Et quand tu n'as gagné aucun des deux, c'est comment mon petit Meunier ?"

