🎥 Thomas Meunier amer après l'élimination des Diables Rouges : "Notre plus mauvais match de l'Euro"

Le défenseur des Diables Rouges estime que les erreurs contre le Portugal ont été une nouvelle fois commises face aux Italiens.

"C'était très difficile, comme contre le Portugal. On n'était pas dans la bonne balance. On a réitéré les mêmes erreurs qu'au tour précédent", a commenté Thomas Meunier après la rencontre dans des propos relayés par L'Equipe.

"On a pris l'eau quand ils étaient en possession. Être consistant était compliqué. C'était notre plus mauvais match de l'Euro. L'Italie était battable mais on a perdu contre plus fort que nous."

Meunier reconnaît la supériorité de ses adversaires du jour: "Les Italiens méritent clairement la victoire mais on ne s'est vraiment pas facilité la tâche".