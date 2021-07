🎥 La simulation de Ciro Immobile pointée du doigt : "Ce genre de comportement me rend fou"

Ciro Immobile ne s'est pas fait que des amis hier soir.

Juste avant l'ouverture du score de l'Italie, le buteur de la Lazio était couché dans la surface suite à un contact qui le gardait au sol.

Mais ce dernier s'est alors rapidement relevé pour aller célébrer l'ouverture du score avec ses coéquipiers, un comportement que fustige Youri Mulder : "Ils se moquent du football avec ce genre de comportement", déclarait sur Sporza un Youri Mulder remonté.

"Si vous suivez les règles à la lettre, le but aurait dû être refusé à cause de ce comportement", estime le consultant néerlandais, et ancien attaquant.

"Ce n'est pas une question de savoir si les Belges auraient gagné ou pas, avec ou sans ce but, mais ce genre de comportement me dérange beaucoup. Ça me rend fou", ponctue Mulder.