🎥 Vertonghen garde la tête froide mais se dit "très déçu" par l'élimination des Diables Rouges

Les Diables Rouges ont des regrets après avoir laissé passer la chance d'accéder au dernier carré de la compétition.

Jan Vertonghen n'a pas caché sa déception vendredi soir après l'élimination de la Belgique aux portes des demi-finales de l'Euro : "Je suis très déçu, c'est normal. On a une bonne équipe, on a gagné quatre matches avant et on voulait gagner ce tournoi. On a raté beaucoup de passes, on n'arrivait pas à garder la balle. (Sur le but italien) Je voulais relancer et garder la possession et j'ai raté. Le but fait mal..."

"On savait qu'ils étaient forts en possession sans être dangereux. On a eu des occasions mais c'est eux qui marquent."

Roberto Martinez a cependant eu des morts forts pour ses hommes : "Le coach nous a dit de lever la tête et que c'était normal d'être triste mais qu'on devait continuer".