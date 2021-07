Courtois est très déçu: "Nous avons eu les meilleures occasions"

Thibaut Courtois analyse la défaite des Diables Rouges contre l'Italie.

"Ca fait mal". C'est avec ces mots que Thibaut Courtois commence son intervention face à la presse après l'élimination de la Belgique. "On savait qu'on jouait contre une bonne équqipe, qui n'a pas perdu beaucoup de rencontres. Ils ont commencé la rencontre à bloc mais nous avons eu les meilleures occasions. Nous avons donné les buts dans la foulée. Il y a une bête perte de balle, et le deuxième c'est aussi dommage, juste avant la pause. On revient sur le penalty et nous pensions que nous pouvions encore revenir au score, mais non. C'est l'histoire de ce match".

C'était probablement la dernière chance de la génération dorée. Courtois pense encore à la Ligue des Nations."Il y a encore 3 ans avant le prochain Euro, c'est long. Nous avons perdu contre un bon adversaire. Nous avons encore la Ligue des Nations en octobre. Ce n'est pas la même chose mais nous nous devrons de bien jouer. Ensuite, il y a la Coupe du Monde mais c'est aussi dans longtemps".

La déception est en attendant immense pour la Belgique et ses supporters.