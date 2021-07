Michael Ballack fustige la simulation de Ciro Immobile face aux Belges : "J'aurais honte si j'étais lui"

La belle performance d'acteur de Ciro Immobile en quart de finale contre la Belgique n'a pas fini d'animer les débats.

La scène fait encore parler d'elle. Juste avant l'ouverture du score de l'Italie en quart de finale du Championnat d'Europe contre la Belgique (2-1), Ciro Immobile s'est écroulé après un contact dans la surface de réparation des Diables. Lorsque l'Italie ouvre le score quelques secondes plus tard, le buteur de la Lazio se relevait alors tranquilement et trotinait pour aller célébrer le but avec ses coéquipiers.

La phase a beaucoup fait rire, mais ce type de comportement n'a pas amusé tout le monde. A l'image de Youri Mulder qui l'avait déjà dénoncé (lire ici), Michael Ballack a également fustigé l'Italien pour sa simulation grossière : "Les Italiens sont connus pour parfois faire appel à de telles méthodes, quand il faut essayer d'obtenir quelque chose ou gagner du temps. Ce comportement était antisportif, bien sûr, et j'aurais honte si j'étais Ciro Immobile", avait déclaré l'ancien capitaine de la Mannschaft sur Magenta TV après la partie.

De plus, le consultant de 44 ans n'a pas compris qu'avec les arbitres sur le terrain et le VAR la simulation n'a pas été signalée : "Aujourd'hui, tout le monde doit savoir qu'il y a dix équipes de cameramen et que chaque plan est examiné sous tous les angles. Je ne comprends pas."

Il est peu probable qu'Immobile se soucie beaucoup de ces critiques. Le joueur de 31 ans rêve désormais de titre avec la Squadra Azzurra, qui affrontera l'Espagne en demie.