Oliver Bierhoff : "C'est une immense déception et il y a aussi de la rage"

Malgré sa victoire contre le Costa Rica (4-2) jeudi, l'Allemagne a terminé troisième de son groupe E et quitte déjà la Coupe du monde 2022.

La déception est énorme du côté allemand. Le directeur sportif de la Mannschaft, Oliver Bierhoff a réagi après l'élimination des siens.

"C'est une immense déception et il y a aussi de la rage. On avait des occasions pour l'emporter dans les trois matchs. Les joueurs ont tout donné et se sont battus. Ils étaient déterminés et ont bien travaillé", a souligné l'ancien attaquant, avant d'évoquer son avenir. "Je sais aussi que le mécanisme est lancé maintenant, que la discussion va avoir lieu. On doit avoir cette discussion, je prendrai mes responsabilités, a-t-il assuré. D'autres devront décider si ça continue. Nous ne sommes pas là où nous souhaitions être."

Pour rappel, l'Allemagne était déjà sortie dès la phase de groupes au Mondial 2018, avant de quitter l’Euro 2021 en 8es de finale suite à sa défaite face à l’Angleterre (0-2).