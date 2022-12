Keylor Navas fier du Costa Rica : "Nous avons montré beaucoup de personnalité"

Eliminé à l'issue de sa défaite contre l'Allemagne (2-4) jeudi, le capitaine du Costa Rica a jugé la Coupe du monde 2022 de son équipe.

Keylor Navas (35 ans, 110 sélections) a fait part de sa fierté malgré la fin de l'aventure au Qatar. "Ce n'est pas facile de se relever d'un 7-0 au premier match (contre l'Espagne), nous ne sommes pas contents parce que l'objectif n'est pas rempli mais c'est un niveau très élevé. Nous avons montré le caractère, les valeurs des Costaricains. Nous avons montré beaucoup de personnalité. Il nous a manqué peu de choses pour aller au prochain tour. Nous sommes fiers de l'effort que nous avons fait. C'est une fierté aussi de qualifier le Costa Rica pour le troisième Mondial d'affilée. Nous avons besoin de ce type de rendez-vous pour que le pays continue à grandir", a déclaré le capitaine du Cota Rica à l'issue de la rencontre.

Avec 3 points (deux défaites et une victoire 1-0 contre le Japon), le Costa Rica a terminé à la 4e et dernière place du groupe E, un point derrière l'Espagne et l'Allemagne.