Le sélectionneur allemand restera-t-il en poste ? Il répond !

Hans-Dieter Flick est sous le feu des critiques après l'élimination de l'Allemagne en poules de la Coupe du Monde.

Successeur de Joachim Low après la déception de l'Euro 2020, Hans-Dieter Flick semblait lancé sur de bons rails avec un bilan très positif à son arrivée dans ce Mondial. Et puis, la désillusion : une défaite contre le Japon aura suffi à faire dérailler l'Allemagne, éliminée en poules. L'Euro 2024 aura lieu à domicile, et Flick doit donc travailler à sa préparation...s'il reste. "La décision ne m'appartient pas, mais je ne compte pas partir", affirme le sélectionneur de la Mannschaft sur ARD après l'élimination.

"Travailler avec cette équipe me motive, je prends du plaisir. Nous avons un bon groupe et avec nos jeunes, nous pouvons construire en vue de l'Euro 2024, même si c'est trop tôt pour y penser", ajoute Flick. "Il faut évaluer ce que nous avons fait ici et aller dans une autre direction".