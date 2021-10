Croky Cup : Seraing élimine Saint-Trond grâce à l'entrée fracassante de Maziz

Ce mercredi soir, le RFC Seraing accueillait Saint-Trond lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Jordi Condom et Bernd Hollerbach avaient décidé de faire tourner ce mercredi soir étant donné leur noyau étriqué et les matchs importants de championnat qui les attendent. Seraing se rend samedi au Beerschot, un match primordial dans la course au maintien tandis que Saint-Trond reçoit le Club de Bruges.

© photonews

Le round d'observation entre les deux équipes durera plus d'une demi-heure de jeu. Après quelques tirs à distance non cadrés comme ceux de Brüls (24e) et Balongo (30e) et plusieurs erreurs techniques, le RFC Seraing ouvrira le score après une belle action de Bernier. Le Dinantais distillera un caviar à Marius qui n'aura plus qu'à tromper Steppe (35e), 1-0. Le score ne bougera pas à la pause.

© photonews

En seconde période, les Canaris remonteront sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives et renverseront la vapeur en quatre minutes. Les Trudonnaires égaliseront via Matsubara après une jolie talonnade De De Ridder dans la surface (53e), 1-1. Quatre minutes plus tard, De Ridder servira Koita sur un plateau. Celui-ci mettra dans le vent Boulenger et Galjé pour permettre aux visiteurs de prendre les commandes de la rencontre (57e), 1-2.

© photonews

Peu après l'heure de jeu, Galjé permettra aux siens de rester encore dans la rencontre en effectuant un arrêt décisif de la main droite sur une reprise de la tête de Hayashi (63e). Hashioka aura l'occasion de tuer la rencontre, mais sa frappe croisée flirtera avec le poteau droit des Métallos (75e). Finalement, Maziz égalisera d'une reprise de la tête sur un centre de Mikautadze (79e), 2-2. L'international géorgien obtiendra une belle opportunité, mais son tir pas assez appuyé sera repoussé par Steppe (85e). Les deux équipes ne parviendront pas à se départager et disputeront donc les prolongations.

Juste avant la fin de la première période de prologations, Maziz décochera une jolie frappe enroulée qui ira se loger dans la lucarne de Steppe (105e), 3-2. Les Canaris pousseront durant les quinze dernières minutes mais n'arriveront pas à recoller au score. Grâce à un doublé de Maziz, Seraing élimine le STVV et se hisse en huitième de finale de la Coupe de Belgique