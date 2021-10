Même si la Coupe est un plus, Jordi Condom est fier de ses troupes : "C'est bon pour la concurrence"

Ce mercredi soir, le RFC Seraing s'est hissé en huitième de finale après avoir éliminé Saint-Trond au bout des prolongations (3-2).

Jordi Condom avait prévenu avant la rencontre qu'il ferait tourner afin de faire souffler des cadres avant le match important contre le Beerschot. C'est ce qui s'est passé, et malgré le fait d'être mené en fin de rencontre, Seraing est parvenu à égaliser avant de s'imposer durant les prolongations. "Notre objectif est le maintien et la Coupe est un plus. Nous avons un petit noyau et nos postes ne sont pas tous doublés... La Croky Cup ne fait pas partie de notre mission principale, mais c'est important car cela me permet de faire évoluer des joueurs en manque de temps de jeu. Ils peuvent ainsi avoir du rythme", a confié le coach des Métallos en conférence de presse.

Le technicien espagnol était tout de même content de la qualification. "Très content de la prestation de mes troupes et du fait de passer au prochain tour. Le groupe travaille bien et est bien soudé, c'est une bonne chose. Ceux qui ne sont pas titulaires d'habitude ont mis la pression sur les cadres, et c'est bon pour la concurrence. Ils leur montrent qu'ils sont bien présents et c'est très important", a souligné l'ancien coach et directeur sportif d'Eupen.