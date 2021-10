Un Club "Bis" se fait plaisir face à Deinze et se qualifie

A domicile, devant un faible public, une équipe bis du Club de Bruges a pris la mesure de Deinze. Philippe Clement en a profité pour faire une petite revue d'effectif et pour donner du temps de jeu à certains.

Pour un premier tour de Coupe de Belgique, coincé entre deux rencontres de championnat et deux de Ligue des Champions, la tentation est toujours grande de faire tourner l'un ou l'autre joueur de l'effectif. Pour recevoir Deinze ce mercredi, Philippe Clement avait déjà opéré des choix forts dans sa sélection: Hendry, De Ketelaere, Vormer, Balanta ou encore Sobol sont restés chez eux. Si on ajoute à cela que Mignolet est en tribunes et que Lang, Vanaken et Wesley sont sur e banc, vous l'aurez compris: le Club fait tourner son effectif.

En face, Deinze est venu crânement jouer sa chance, avec son équipe type, mais les joueurs de De Decker vont se tirer une balle dans le pied lorsque Bizimana, alors que l'arbitre avait sifflé une faute pour son équipe, dépose une vilaine semelle sur Mata: le milieu de terrain est expulsé et il reste pas moins de 75 minutes à tenir.

Du coup, une attaque-défense se met en place, avec comme homme en évidence le gardien des visiteurs, Tom Vandenberghe. Dans ce premier acte, il arrête tout: tête de Dost, frappe de Sowah, un contre un face à Cisse Sandra ou encore la volée d'izquierdo. C'est un vrai mur. Malheureusement pour lui, juste après la pause, il ne pourra rien sur une reprise de Izquierdo, qu'il dévie mais pas assez pour que le ballon ne rentre pas dans ses cages (48', 1-0). Vu le scénario du match, cela semble terminé.

Dans la foulée, et avant les nombreux changements, Dost, Sandra et Rits ont l'occasion de tuer définitivement la rencontre. La rencontre entre dans un rythme de sénateur, mais un homme a envie de Marquer: Bas Dost. Le Néerlandais va être récompensé de ses efforts sur un centre de Mata, avec une reprise toute en délicatesse (75', 2-0). Une minute plus tard, il profite d'un travail de Nusa pour Rits, qui centre et Dost est à la bonne place (77', 3-0).

Le champion en titre peut dérouler: il verra le tour suivant. La suite, ce sera un déplacement ce samedi à STVV avant un autre à Manchester City. Là, ce sera une autre paire de manches.