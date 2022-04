Le Standard chute de nouveau à Sclessin, l'Union assurée d'avoir son ticket européen

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège recevait l'Union Saint-Gilloise lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner avait décidé de titulariser Carcela et Van Damme ce week-end. Côté unioniste, Felice Mazzù alignait son équipe type. Le Standard avait à coeur de s'imposer afin de prendre sa revanche après la raclée du match aller, mais aussi de remporter cette dernière rencontre à domicile devant son douzième homme.

Pas de round d'observation durant cette partie puisque l'Union ouvrira rapidement la marque via une très jolie reprise de volée signée Teuma (9e), 0-1.

© photonews

Le Standard réagira quelques minutes plus tard avec un tir de Cafaro qui poussera Moris à repousser le ballon en corner (12e) et une déviation d'Emond qui heurter la barre transversale (16e). Peu avant la demi-heure de jeu, le Standard égalisera. Oublié dans la surface adverse, Sissako enverra le cuir au fond des filets (24e), 1-1. Par la suite, Carcela tentera sa chance, mais sa frappe partira dans le petit filet adverse (36e). Le score ne bougera pas à la mi-temps.

© photonews

Le début de la seconde période sera très pauvre en occasions et en spectacle. Après l'heure de jeu, l'Union tentera de proposer plus de contenu afin d'arracher la victoire et de conserver son écart avec le Club de Bruges. Nieuwkoop se présentera devant Henkinet mais enverra le ballon bien au-dessus (66e). Le défenseur unioniste permettra aux siens de reprendre les commandes de la rencontre grâce une reprise de la tête (70e), 1-2. Undav aura le ballon du break mais Henkinet réalisera une jolie parade sur sa ligne (75e). C'est Nielsen, bien servi par Mitoma, qui s'en chargera en fusillant Henkinet (83e), 1-3.

© photonews

Nouvelle défaite à Sclessin pour le Standard de Liège malgré un douzième homme fort présent (assistance 21.367). L'Union est sûre de terminer à la première place du classement à l'issue de la phase classique et donc d'être européen la saison prochaine. Le leader actuel compte cinq points d'avance sur le Club de Bruges.