Felice Mazzù fier de ses troupes : "Par rapport à la situation du Standard, on savait que ce match ne serait pas simple"

Ce dimanche, l'Union est allée s'imposer au Standard de Liège (1-3) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League. Grâce à ce succès, le club bruxellois conserve ses 5 points d'avance sur le Club de Bruges et est ainsi assuré de terminer à la première place à l'issue de la phase classique.

"Il faut diviser le match en deux parties. En première période, il y avait beaucoup de déchets de notre part et un manque d'intensité. On a manqué de simplicité et d'humilité. On s'est dit les choses à la pause, et cette victoire est méritée au vu de la seconde période", a confié Felice Mazzù à l'issue de la rencontre. "Félicitations aux gars pour ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui surtout en seconde période. Par rapport à la situation du Standard, on savait que ce ne serait pas simple. C'était leur dernier match à la maison et le stade était bien rempli. Le fait que des joueurs veulent se montrer devant les nouveaux repreneurs aussi", a souligné le coach de l'Union Saint-Gilloise.

Auteur du premier but de la partie, Teuma a été contraint de sortir après un coup au genou. "Il est notre joueur créatif. Il délivre des assists et sait marquer. Après sa sortie, il y a eu dix minutes de flottement. Il a fallu du temps pour que les autres joueurs aient leurs nouveaux points de repère. Cela fait partie du football et on doit apprendre à mieux gérer si un joueur important est absent", a précisé l'ancien coach de Charleroi et Genk.