Mehdi Carcela ému après sa dernière à Sclessin : "C'est la fin d'une histoire, mais une c'est aussi une nouvelle page qui s'ouvre"

L'enfant du club a disputé vraisemblablement son dernier match à Sclessin avec les Rouches ce dimanche lors de la défaite contre l'Union Saint-Gilloise (1-3).

Mehdi Carcela a disputé son 316ème match sous la vareuse du Standard de Liège ce week-end et le dernier à Sclessin. "Cela fait toujours un pincement au cœur et c'est beaucoup d'émotions, je me remémore tout ce que j'ai vécu ici. Beaucoup de souvenirs sont revenus d’un coup dans ma tête. Le titre, la Coupe de Belgique, la Ligue des champions, les soirées folles devant des milliers de supporters, quand c’était le vrai Standard. Ils [Pocognoli et Goreux avant le match, NDLR] m'ont fait verser une petite larme. Ça m'a fait fait plaisir que ce soit eux qui me remettent ces petits cadeaux", a confié le milieu offensif à l'issue de la rencontre.

Le Marocain a profité de la belle ovation du douzième homme liégeois à sa sortie. "Cela fait toujours plaisir d'entendre son nom malgré la défaite et tout ce qui se passe depuis des années ici. J’ai envie de remercier les supporters du fond du cœur car, sans eux, je n’aurais pas été le même joueur. Merci pour leur soutien, les meilleurs moments de ma carrière se sont passés ici", a expliqué l'ancien joueur de Benfica et de l'Olympiacos qui a exprimé quelques regrets.

"Je regrette tout de même les dernières saisons car j'aurais préféré une meilleure gestion dans tous les domaines. Mon statut et mon temps de jeu ? Je n’ai pas envie de dire que je méritais de jouer plus ou que je devais avoir un autre rôle. Je suis toujours resté pro et j'ai toujours eu envie de jouer", a souligné le joueur en fin de contrat.

© photonews

Quel avenir pour l'enfant du club ? "C'est la fin d'une histoire, mais c'est aussi une nouvelle page s'ouvre. On verra ce qui va se passer. La suite ? Je ne sais pas, je ne la vois pas. J'ai toujours vécu au jour le jour. On verra ce que le destin me réserve ici ou ailleurs. Mais je resterai Standardman, ça c'est sûr", a conclu Mehdi Carcela.