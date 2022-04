Luka Elsner : "Ce fut compliqué pour nous de suivre l'intensité et l'agressivité mises en place par l'Union"

Ce dimanche, le Standard de Liège a perdu contre l'Union Saint-Gilloise (1-3) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Rapidement mené au score, le Standard a directement réagi en égalisant via Sissako. Toutefois, les Rouches ont sombré petit à petit après la pause. "Ce fut compliqué pour nous de suivre l'intensité et l'agressivité imprimées par l'Union. On n'est pas parvenu à maintenir ce qu'on avait mis en place en première mi-temps. On a commencé à subir et à être étouffé par leur contre-pressing", a confié Luka Elsner en conférence de presse. "Il y a des moments qui étaient bons et où on était capable de rivaliser avec le leader de D1A donc il y a des regrets aujourd'hui. Quand on est bien place tactiquement et qu'on a des idées communes pour faire déjouer l'Union, ça fonctionnait plutôt bien", a souligné l'ancien coach de Courtrai.

Le T1 du matricule 16 a été contraint d'effectuer plusieurs changements qui ont changé le cours de la partie. "On a subi plusieurs changements aussi. Selim (Amallah) était fatigué, Joachim (Van Damme) n'avait plus les jambes pour suivre puis Damjan (Pavlovic) et Noë (Dussenne) ont demandé pour sortir. On a souffert sans donner de grosses occasions jusqu'à ce corner du 1-2. Les petits détails comptent contre les grosses équipes et cette erreur de concentration coûte cher", a précisé le technicien franco-slovène.

Mehdi Carcela a livré sa dernière prestation à Sclessin ce dimanche. "Par sa position et sa qualité technique, Il a réussi à toucher des ballons intéressants et est parvenu à embêter l'adversaire. Mais il est dépendant du collectif. Il peut sortir la tête haute."