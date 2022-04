Noë Dussenne : "Nous voulions pourtant terminer sur une bonne note"

Le Standard de Liège a de nouveau chuté à domicile ce week-end après sa défaite contre l'Union Saint-Gilloise (1-3).

Le Standard avait à coeur de s'imposer pour sa dernière rencontre de la saison à Sclessin, en vain. "Nous voulions pourtant terminer sur une bonne note car nous n'avons pas fait grand chose à domicile. Une bonne première mi-temps de notre part puis en seconde période, l'Union a mis plus de pression à partir de la 55ème. Nous étions acculés et n'arrivions plus à sortir. C'était compliqué puis ils plantent ce deuxième but sur phase arrêtée, et c'est frustrant. Puis, ils tuent le match en fin de rencontre. Ils ont été meilleurs que nous après la pause", a confié Noë Dussenne à l'issue de la rencontre.

"Physiquement, cela devient dur"

Pourtant les Rouches étaient motivés avant cette rencontre. "Nous voulions rendre au public ce qu'il a apporté depuis le début de la saison et cette dernière de Mehdi à Sclessin faisait aussi des points clés", a souligné le défenseur central sorti en seconde période. "Physiquement, cela devient dur. Je n'avais plus de forces, j'étais épuisé et je n'en pouvais plus. J'ai mal au genou depuis deux semaines. Avant Courtrai, j'avais dû faire des infiltrations", a ajouté l'ancien Mouscronnois qui n'a pas été impressionné par l'Union."Une belle équipe, mais il y en a d'autres. Le Club de Bruges et La Gantoise sont au-dessus selon moi."