L'Antwerp dispose de Seraing et poursuit son sans-faute

Ce vendredi soir en ouverture de la neuvième journée de Jupiler Pro League, l'Antwerp recevait le RFC Seraing.

L'Antwerp comptait bien poursuivre son sans-faute face au petit poucet sérésien qui se déplaçait au Bosuil sans Lepoint et Opare, blessés.

Le Great Old débutait la rencontre sur les chapeaux de roue. La première alerte venait des pieds de Gerkens, mais Dietsch parvenait à repousser l'envoi en corner. Néanmoins juste après, c'est Stengs qui déposait le cuir sur la tête d'Aldeweireld qui ouvrait le score (7e), 1-0. Déjà mené au score, Seraing devait abandonner son bloc médian et déjà passer à l'offensive. Les visiteurs avaient une opportunité sur un joli centre de Poaty à destination de Mouandilmadji, mais le Tchadien passait à côté sans toucher le ballon (17e).

Le matricule 1 doublait ensuite la mise via une frappe de Gerkens déviée par Janssen (20e), 2-0. Après la demi-heure de jeu, le locaux étaient proches de tuer la rencontre, mais Ekkelenkamp voyait son coup franc direct heurter la barre transversale de Dietsch (33e). Contre toute attente, Bernier réduisait le score en fin de première mi-temps et relançait la partie (43e), 2-1.

En début de seconde période, Stengs décrochait une belle frappe détournée par Dietsch (48e). Toutefois, c'est Seraing qui était l'équipe la plus pressante et la plus agressive après la pause, mais les Métallos, emmenés par un Bernier virevoltant, ne parvenaient pas à se montrer concrets devant la cage de Butez. Janssen avait le goal du KO entre les pieds, mais l'international néerlandais envoyait un missile loin au-dessus du but sérésien (75e). Les Anversois pensaient tuer la rencontre, mais le but de Nainggolan était refusé pour cause de hors-jeu (79e).

L'Antwerp poursuit son sans-faute et trône toujours à la première place de la D1A avec 27 points sur 27 malgré une deuxième période très fébrile. Seraing a pris l'eau avant de montrer un meilleur visage, mais cela n'était pas assez pour faire chuter le matricule 1 au Bosuil.

Antwerp : Butez, Bataille (De Laet 68e), Alderweireld, Pacho, Vines, Yusuf (Nainggolan 58e), Gerkens, Ekkelenkamp, Miyoshi (Fischer 68e), Stengs, Janssen

Seraing : Dietsch, Sambu Mansoni (Vagner 71e), Sylla, Mbow, Tremoulet, Poaty (Abanda 71e), Cachbach (Mvoué 46e), Sissoko, Ba (Lahssaini 71e), Bernier, Mouandilmadji

Arbitre : Kevin Van Damme

Avertissement : Bataille (50e), Ekkelenkamp (83e) et Janssen (85e) ; Abanda (77e) et Tremoulet (85e)

But : Aldeweireld (7e), Janssen (20e) ; Bernier (43e)