Vincent Janssen accueille à bras ouverts la trêve internationale : "C'est nécessaire"

Ce vendredi soir en ouverture de la neuvième journée de Jupiler Pro League, l'Antwerp a disposé de Seraing (2-1) et donc poursuivi son sans-faute en championnat avec un joli 27 sur 27.

La rencontre a idéalement débuté pour l’Antwerp. Alderweireld ouvrait le score d'une reprise de la tête pour inscrire son premier but de la saison (7e). Un quart d’heure plus tard, Janssen déviait du talon la reprise de Gerkens dans les filets serésiens (20e). Bernier réduisait ensuite la marque avec une frappe du gauche et la complicité du poteau (43e). Le score n'évoluait plus en seconde période, les occasions s'avéraient moins dangereuses.

"Au final, ce n'est pas un bon match de notre part. On reculait ensuite pour éviter de voir notre adversaire revenir à 2-2. En fait, ce n'est pas ce que nous voulons. Maintenant, grâce à la trêve internationale, nous pouvons nous reposer après 15 matchs, c'est nécessaire. On se vide la tête, puis on peut avancer à nouveau", a confié Vincent Janssen au micro d'Eleven Sports. Pieter Gerkens est revenu sur le but de l'international néerlandais. "Je suis content qu'il l'obtienne à la fin. Pour lui, c'est un peu plus important mentalement, donc dans ce sens, je suis heureux que nous ayons gagné et que j'ai pu apporter quelque chose."