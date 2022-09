Mark Van Bommel ne tarit pas d'éloges à propos de Toby Alderweireld : "C'est la classe à l'état pur"

Pour la première fois de sa carrière, Toby Alderweireld a marqué pendant deux semaines d'affilée.

Toby Alderweireld a réussi à trouver le chemin des filets sur corner deux fois de suite. Sur le terrain du Cercle de Bruges, le ballon est venu des pieds de Nainggolan et ce vendredi soir contre Seraing, c'est Stengs qui était à l'assist. "Nous nous sommes entraînés par rapport à cela jeudi et ils ne sont vraiment pas bien tombés", a déclaré Stengs en riant après le match.

"J'ai dit à Toby qu'ils seraient bons durant la rencontre mais mon premier corner n'est pas bien tombé non plus. C'est bien pour lui de marquer à nouveau maintenant. Toby est un vrai leader et une personnalité dans le vestiaire qui apporte beaucoup de qualité", a souligné le Néerlandais à propos de son capitaine.

L'entraîneur Mark Van Bommel est également plus que satisfait du niveau de son défenseur cette saison. "Il est capable de marquer jusqu'à cinq, six buts sur une saison. Ses qualités défensives ne font aucun doute, mais en dehors de cela, il est très important pour nous. Si vous voyez comment il joue au football... C'est la classe à l'état pur", a expliqué le T1 du Great Old.