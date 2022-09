"Je ne veux pas que l'on devienne cette équipe que l'on félicite chaque semaine, mais qui ne prend aucun point"

Ce vendredi soir en ouverture de la neuvième journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing s'est incliné 1-2 du côté de l'Antwerp. Les Métallos voient leur série de deux victoires de suite à l'extérieur prendre fin au Bosuil tandis que le Great Old poursuit son sans-faute avec 27 points sur 27.

L'Antwerp avait rapidement pris les commandes de la rencontre face au RFC Seraing via une reprise de la tête d 'Alderweireld sur corner avant de faire le break via une déviation de Janssen. Les locaux menaient 2-0 après vingt minutes de jeu et voyaient un coup franc direct d'Ekkelenkamp s'écraser sur la barre transversale. Pourtant groggys, les Métallos réduisaient le score contre toute attente avant la pause via Bernier, virevoltant depuis le début de la partie. "On a eu une entame de match un peu compliquée : on avait trop de respect pour notre adversaire et on avait un gros problème tactique sur les côtés où l'Antwerp nous faisait courir énormément sans pouvoir récupérer le ballon", a confié José Jeunechamps à l'issue de la rencontre. "On prend un but sur phase arrêtée et un autre qui est détourné. Mais on revient dans le match grâce à un but somme toute chanceux."

En seconde période, le Great Old n'était plus aussi rayonnant et devenait même brouillon face au petit poucet sérésien qui tentait bien que mal d'arracher le partage au Bosuil. Toutefois, le leader de D1A gérait calmement la rencontre sans prendre de trop gros risques. "Notre deuxième mi-temps a été très performante avec une petite variante tactique et une meilleure circulation de balle. On n'a pas été capable de concrétiser toutes nos occasions. L'Antwerp aurait pu également tuer la rencontre, mais n'y est pas parvenu", a souligné le T1 des Métallos.

Malgré la défaite, l'entraîneur principal des Sérésiens veut retenir le positif. "On grandit de match en match et faire douter Anvers ce leader incontestable et incontesté, c'est déjà bien. Avec cette organisation, cette confiance, cette foi et cette faculté de ne rien lâcher, on prendra des points. Je ne veux pas que l'on devienne cette équipe que l'on félicite chaque semaine, mais qui ne prend aucun point. On va essayer de bien travailler durant cette trêve internationale et ainsi bien intégrer les nouvelles recrues", a conclu Jeunechamps.