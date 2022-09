Et à la fin, c'est encore l'Antwerp qui gagne : "Je ne sais pas ce que nous faisons en deuxième mi-temps"

Mission accomplie, c'est vraiment tout ce qu'on peut dire de la victoire de l'Antwerp contre Seraing (2-1). Après un bon début de rencontre, le Great Old a accusé le coup après la pause, et n'est pas parvenu à tuer la rencontre.

Calvin Stengs est également d'accord pour dire que c'était un match à deux visages pour l'Antwerp. "En première mi-temps, nous contrôlions complètement la situation, mais nous avons encaissé un but inutile. Je ne sais pas ce que nous faisons en deuxième mi-temps, mais au bout du compte, il faut quand même être heureux de prendre les trois points", a déclaré honnêtement le Néerlandais après coup.

Pourtant, le plan tactique a parfaitement fonctionné pour le matricule 1 via un but après sept minutes de jeu signé Toby Alderweireld. "Il faut toujours essayer de prendre l'avantage rapidement contre de telles équipes. Ensuite, ils deviennent plus durs et nous l'avons bien fait, alors seulement, soudainement, ce but tombe."

Et même si elle n'a pas été bonne en deuxième mi-temps, la formation anversoise n'a pas non plus trembler en défense. Seraing ne s'est pas créé trop d'occasions et à l'arrière, Anvers est en bonne forme. "Avec Toby et Pacho, c'est bien, il ne faut pas avoir peur. Avec l'arrière-garde que nous avons, je me sens en sécurité," a expliqué Stengs en riant.

27/27... Combien de temps encore ?

Plus la série de victoires se poursuit, plus la première défaite de l'Antwerp est imminente. Les joueurs ne savent que trop bien que tout peut s'arrêter d'un coup, ce départ parfait qui ne s'arrête jamais. "C'est un peu une réponse cliché mais après la trêve internationale, Courtrai suivra et nous regardons les choses semaine après semaine. Nous avons beaucoup de confiance maintenant, mais nous ne regardons pas encore trop loin devant", a conclu Stengs.