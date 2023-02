Seraing met fin à sa vilaine série et abandonne la lanterne rouge !

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing recevait OHL lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Jean-Sébastien Legros devait se passer des services de Lahssaini et Bernier, mais pouvait compter sur le retour de Mouandilmadji dans son onze. Le Tchadien n'avait plus joué depuis le 30 octobre dernier. Côté louvaniste, Marc Brys qui n'était pas sur le banc pour des raisons familiales, ne pouvait pas compter sur Maertens (blessé) et Mendyl (suspendu).

Pas de round d'observation dans cette partie puisque Seraing ouvrait rapidement le score. Sur corner, Tshibuabua remisait de la tête sur Poaty qui contrôlait le ballon avant d'armer une reprise qui filait au fond des filets (4e), 1-0. OHL mettait du temps à réagir, mais Dietsch était vigilant et détournait une frappe puissante de Tamari (13e).

© photonews

Les Métallos ne se contentaient pas de gérer leur avantage et poussaient pour planter un deuxième but. Dias reprenait une balle dans la surface, mais Cojocaru captait le cuir (24e). Lors de la deuxième moitié de la première période, les visiteurs se montraient plus pressants et se rapprochaient du rectangle sérésien. Néanmoins, Marius a failli faire le break avec une talonnade, mais celle-ci a été déviée in extremis (35e). OHL revenait dans la partie peu avant la mi-temps via une reprise de la tête signée Ricca sur un corner de Schrijvers (37e), 1-1. Marius se créait une nouvelle occasion, mais voyait son tir contré par Pletinckx (42e).

© photonews

En seconde période, OHL était à la peine et subissait même le jeu des Métallos. Les Louvanistes multipliaient les pertes de balle et les déchets techniques sur un terrain, il est vrai, très compliqué. Mais Seraing n'en profitait pas et voyait Louvain obtenir une grosse occasion avec une frappe puissante de Al Tamari détournée par Dietsch (75e). Les locaux reprenaient les commandes de la rencontre à cinq minutes du terme. Sur un service cinq étoiles de Sissoko, Lepoint trompait Cojocaru (85e), 2-1. Dans les derniers instants, Sissoko avait l'occasion d'enfoncer le clou, mais Cojocaru l'en empêchait (90e+2).

© photonews

OHL était largement prenable ce samedi et Seraing en a profité. La longue série de matchs sans victoire prend enfin fin au Pairay (26 janvier 2022 victoire 2-0 contre le Beerschot). Les Métallos se hissent à l'avant-dernière place avec 18 points au compteur et abandonnent la lanterne rouge. OHL est onzième avec 31 unités au compteur.

RFC Seraing : Dietsch, Opare, Tshibuabua, Mbow, Poaty (Kilota 72e), Cachbach, Lepoint, Mvoué (Sissoko 72e), Dias (Sylla 88e), Mansoni Mouandilmadji (Guillaume 80e)

OHL : Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, De Norre, Dom (Ouedraogo 79e), Thorsteinsson, Schrijvers (Nsingi 79e), Al Tamari (Traoré 89e), Kiyine (Vlietinck 62e), Gonzalez

Arbitre : Erik Lambrecht

Avertissement : Mouandilmadji (47e)

But : Poaty (4e) ; Ricca (37e) et Lepoint (85e)