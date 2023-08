Le Standard se loupe encore

Troisième défaite en quatre matchs pour le Standard, qui s'est fait surprendre à domicile par le Cercle de Bruges et qui n'a toujours qu'un petit point au compteur après quatre journées de championnat.

Après deux défaites et un partage, le Standard espérait profiter de la visite du Cercle de Bruges à Sclessin pour empocher sa première victoire de la saison. Avec le retour de William Balikwisha, suspendu la semaine dernière et titularisé par Carl Hoefkens.

Le Standard s'est d'ailleurs procuré la première occasion, via Isaac Price, qui s'est infiltré dans la moitié de terrain brugeoise et a armé une frappe facilement captée par Warlseon. Mais c'est ensuite le Cercle qui a pris les choses en mains. Il a d'ailleurs fallu un excellent tacle de Nathan Ngoy devant Denkey et un réflexe d'Arnaud Bodart sur une tentative en un temps de Thibo Somers pour empêcher les Groen en Zwart d'ouvrir le score avant la pause.

Minda et Denkey refroidissent Sclessin, le Standard inquiète

Et c'est aussi le Standard qui a eu la première occasion après le repos, à nouveau via Price, dont la reprise en un temps a été repoussée par Warleson. Mais les Rouches n'ont jamais réussi à enflammer la rencontre.

Et le Cercle en a profité. À la 70e minute de jeu, quand Alan Minda a pourtant galvaudé une grosse occasion quand il s'est retrouvé seul face à Bodart et que le portier liégeois a détourné sa tentative. Mais il a pris sa revanche moins de dix minutes plus tard. Parti dans le dos de la défense, Minda n'a pas laissé la moindre chance à Bodart pour ouvrir le score.

Suffisant pour offrir au Cercle son deuxième succès de la saison. Car les Rouches n'ont jamais été en mesure d'inquiéter Warleson dans le dernier quart d'heure de jeu. Les hommes de Carl Hoefkens concèdent leur troisième défaite en quatre matchs et sont toujours coincés à l'avant-dernière place du classement de la Pro League, avec un petit point...