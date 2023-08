"On gagne ensemble, on perd ensemble" : le message fort de Carl Hoefkens aux supporters du Standard

Carl Hoefkens n'est pas épargné par les critiques après la nouvelle défaite du Standard face au Cercle de Bruges. L'entraîneur des Rouches comprend la frustration des supporters.

Un bilan d'un point sur douze pour débuter le championnat mais surtout un fond de jeu désespérément vide : le Standard inquiète en ce début de saison. Après sa fin d'aventure en eau de boudin au Club de Bruges, Carl Hoefkens est déjà sous pression en bord de Meuse.

En conférence de presse, il appelle les supporters à continuer à soutenir l'équipe : "Je suis le premier à les comprendre. Ils veulent nous voir gagner, ils ont chanté durant 90 minutes et eux, ils ont fait leur travail. Ils veulent les trois points, comme moi. Je suis également frustré et fâché. On ressent la même chose en ce moment" a-t-il expliqué en conférence de presse.

Malgré le peu d'enthousiasme dégagé par l'équipe, Hoefkens tient à conserver l'unité autour du Standard : "Qu'ils disent qu'il s'ennuient après le match, je n’ai pas de problème. Pendant le match, c’est un peu différent. Mais ils nous ont supportés et ont raison d’être fâchés, je le répète. Il était tout de même important de faire le tour des tribunes avec toute l’équipe et le staff. On gagne ensemble, on perd ensemble. Tout le monde veut le bien du club et j’ai bien compris leur message".

Face à Courtrai dimanche prochain, il faudra joindre les actes à la parole : la situation est déjà très mal embarquée et en face, les Kerels aussi le couteau entre les dents après leur 0 sur 9.