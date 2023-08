Un Dolberg express et une action magnifique de Vertonghen pour une victoire méritée d'Anderlecht contre Westerlo

Ce dimanche, le Sporting d'Anderlecht s'est très logiquement imposé contre Westerlo dans le cadre de la quatrième journée de Jupiler Pro League. Alexis Flips a sorti une excellente première, tandis que Mats Rits est apparu un petit peu plus effacé.

La quatrième journée de Jupiler Pro League était au programme au Lotto Park ce dimanche, pour une rencontre entre le Sporting d'Anderlecht et Westerlo. Alexis Flips est titulaire pour les Mauves, comme Mats Rits. Francis Amuzu prend place sur le banc, en compagnie de Ludwig Augustinsson, Luis Vazquez, Louis Patris ou encore Mario Stroeykens. Côté Westerlo, l'ancien de la maison Lucas Stassin est titulaire. Nacer Chadli est quant à lui sur le banc.

Et le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'Anderlecht ne fait pas traîner les choses. 25 secondes seulement, Théo Leoni est alerté sur le flanc gauche et sert Kasper Dolberg, qui ouvre déjà le score (1-0, 1e). Ensuite, le Sporting va poursuivre sa domination. Alexis Flips montre déjà son excellent pied droit à plusieurs reprises, tandis que la conclusion fait défaut (Raman, Dolberg, N'Diaye).

Le Sporting n'est jamais mis en danger tant Westerlo est fébrile, tant défensivement que dans les transitions. Alexis Flips sert une nouvelle fois Dolberg, à qui il ne manque qu'une pointure pour doubler la mise. La fin de première période est plus calme, le RSCA gère son avantage mais a oublié une chose dans ces 45 premières minutes : faire le break.

La deuxième période repart sur le même rythme que la première. Anderlecht pousse fort peu avant l'heure de jeu, via son excellent trio Flips-Raman-Dolberg. La conclusion manque toujours, et ce n'est pas la reprise de Vertonghen dans les nuages qui va y changer quelque chose.

Nacer Chadli monte au jeu à vingt minutes du terme, applaudi par le Lotto Park. Quelques instants plus tard, c'est au tour d'Alexis Flips d'être ovationné pour son excellente première, Stroeykens le remplace. Pendant ce temps, Maxime Dupé n'a toujours pas réalisé le moindre arrêt.

Le break, il va venir des pieds du capitaine. Jan Vertonghen se joue aussi magnifiquement que trop facilement de Reynolds, arme une frappe croisée du pied droit qui trompe Gillekens (2-0, 72e). Alors que l'on pense cette rencontre terminée, Westerlo va relancer les débats à dix minutes du terme. La percée de Yusuke Matsuo sur le flanc gauche est superbe, la reprise de Jordanov ne laisse aucune chance à Dupé (2-1, 81e).

Anderlecht continue de se faire peur. Josimar Alcocer déborde sur le côté droit et centre, la tête plongeante de Lucas Stassin frôle la barre de Maxime Dupé (85e). Le premier arrêt du gardien d'Anderlecht, il intervient à la... 92e minute et il est plutôt très facile, sur une frappe à ras de terre et centrale de Matsuo.

Westerlo ne parvient plus à pousser et Anderlecht tient bon. Troisième victoire de la saison pour les Mauves, qui restent au contact du groupe de tête. Les Campinois n'ont toujours qu'un point et partagent le bas de tableau avec le Standard et Courtrai.