Fantastisk : la Danish dynamite d'Anderlecht déroule au Cercle de Bruges

Le match était tué à l'heure de jeu entre le Cercle de Bruges et Anderlecht. Une prestation qui n'est pas donnée à tout le monde.

L'opposition de styles entre le Cercle de Bruges et le RSC Anderlecht a tourné à l'avantage des Mauves ce dimanche. Avec un onze peu remanié par rapport à OHL, seul Thomas Delaney remplaçant un Théo Leoni blessé, Anderlecht a rapidement pris le contrôle de la rencontre au Jan Breydel.

Car si initialement, le fameux pressing du Cercle a pu gêner la relance anderlechtoise (notamment celle de Schmeichel), c'est finalement dans le camp brugeois que tout se passera. Thomas Delaney loupe la première grosse occasion du match à la 9e, avant que Warleson arrête son premier ballon devant Stroeykens (21e).

© photonews

Mais le feu jaillira finalement des pieds de Thorgan Hazard, inarrêtable cet après-midi. Trouvé par Dreyer dans l'axe, il se heurte aussi à Warleson (22e), avant de heurter son poteau après un magnifique coup du sombrero (34e). C'est ensuite après un petit solo de sa part que Kasper Dolberg jaillit pour faire 0-1 (37e). Le Cercle est dépassé : une nouvelle combinaison entre Hazard, Dolberg et Anders Dreyer à la finition fait le break (40e, 0-2).

Au retour des vestiaires, Anderlecht laisse un peu venir et paraît même nonchalant : le spectre de Sclessin ressurgit... très brièvement, car dès le premier contre dangereux, Anders Dreyer profite d'une erreur de Daland pour servir Mario Stroeykens en retrait (60e, 0-3). Comme à la RAAL, Anderlecht a su tuer le match quand c'était nécessaire.

Riemer se méfiait du Cercle, et à raison puisque les Groen & Zwart restaient sur 3 victoires consécutives en championnat ; mais comme l'Union, venue nullifier le jeu des hommes de Miron Muslic il y a un peu plus d'un mois, Anderlecht s'est finalement imposé sans trembler. Et les Mauves restent dans la roue du leader...