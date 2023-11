Hazard trop fort, Anderlecht en démonstration : les notes des Mauves au Cercle de Bruges

Anderlecht tient peut-être son match référence face à un club du top 6. Les Mauves ont déroulé au Cercle de Bruges : voici leurs notes !

Kasper Schmeichel (6,5)

Un arrêt important en première période, un match tranquille par la suite. Quelques prises de risque peu utiles en début de match qui auraient pu coûter cher, mais une force tranquille qui fait oublier un manque d'athlétisme perceptible.

Ludwig Augustinsson (6,5)

Plus discret que lors du dernier match, il s'est offert une simulation un peu maladroite et a paru un peu inhibé par la suite, mais son pied gauche délivre encore souvent d'excellents ballons pour renverser le jeu.

Zeno Debast (7)

Un match très costaud, avec quelques tentatives de longs ballons intéressantes. Rien à redire.

Jan Vertonghen (8,5)

Quand il joue à ce niveau, aucun attaquant de Belgique ne peut mettre Anderlecht en danger. Ses tacles glissés ont écoeuré un Cercle qui n'a jamais été dangereux ; Denkey a passé le temps dans sa poche (et parfois celle de Debast).

Killian Sardella (7,5)

Pas mal de centres intéressants, plus qu'Augustinsson, et une vraie solidité défensive devant Gboho. L'un de ses meilleurs matchs de la saison.

Thomas Delaney (8)

S'il avait été là à Sclessin, jamais Anderlecht n'y aurait pris trois buts en seconde période. Le Danois est de retour dans le onze et déjà à un très haut niveau (bien meilleur qu'au Tivoli) : un vrai aimant à ballons, juste assez rugueux.

Mats Rits (6)

À l'inverse, Rits est encore et toujours le point faible de cet entrejeu : très discret dans tous les registres, il ne fait même pas vraiment les petites fautes de métier nécessaires. Et si Leoni et Stroeykens gardaient préséance ? Match sobre mais le Mauve le moins en vue.

Mario Stroeykens (7)

Très travailleur, parfois même jusque près de son rectangle, il a été offensivement moins en vue que ces dernières semaines mais ponctue tout de même son match d'un but plein de flair, qu'il initie également par son pressing. Belle montée en puissance de Stroeykens.

Anders Dreyer (8)

Moins en vue dans le jeu que contre OHL, Anders Dreyer a pourtant encore été décisif à deux reprises. Une belle finition, un bel assist : le Danois est intenable en ce moment.

Thorgan Hazard (8,5)

Et dire qu'il n'a même pas inscrit son nom au tableau d'affichage, ni même donné d'assist, mais qu'il était tout de même le meilleur homme sur le terrain ! Sa frappe après un coup du sombrero méritait un but, et toutes les actions dangereuses du RSCA partaient de ses pieds. Calibre Diable Rouge ?

Kasper Dolberg (8)

Que demander de plus ? Six buts en six matchs consécutifs pour l'ancien de Nice, inarrêtable. Et dans le jeu, son entente avec Dreyer et surtout Hazard crève les yeux. Actuellement, l'un des meilleurs attaquants de Belgique avec Hugo Cuypers et un Kevin Denkey qui a perdu son duel à distance.