Dolberg, déjà une réussite : il entre dans l'Histoire d'Anderlecht

Dans son mercato XXL, Anderlecht a crée la sensation en s'offrant Kasper Dolberg. Pourtant, l'arrivée de l'attaquant danois laissait plusieurs observateurs dubitatifs. Pas concernant son talent, mais son état de forme après plusieurs déboires physiques ces dernières années.

Ils peuvent désormais se rendre à l'évidence : ils avaient tort. Dolberg se rapproche de semaine en semaine de son meilleur niveau, et sera assurément une arme de poids dans la course au titre.

Ce dimanche face au Cercle de Bruges, il a marqué son 7e but en 12 rencontres toutes compétitions confondues. Comme l'indique l'agence de statistiques Opta, Dolberg est le premier joueur d'Anderlecht depuis la saison 2008-2009 à marquer 6 buts en 6 matchs d'affilée. Solide.

