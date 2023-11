Et si Brian Riemer et Anderlecht se mettaient à rêver...du titre ?

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé ce dimanche au Cercle de Bruges, avec la manière (0-3). Le coach Brian Riemer avait toutes les raisons d'être satisfait.

"Je suis heureux et fier. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent chercher 3 points ici de cette manière", a réagi Brian Riemer en après-match au micro d'Eleven/Dazn.

"Notre pemier mi-temps était brillante. On s'est créé énormément d'occasions, on a marqué des beaux buts, et on est parvenu à tuer le match en seconde mi-temps. Ensuite, on a un peu trop contrôlé à mon goût. J'aurai préféré aller de l'avant. Il fallait être très bien préparé face au Cercle. Bravo aux joueurs, qui ont parfaitement respecté les consignes et le plan."

Anderlecht tourne désormais à plein régime. Les Mauves confortent leur place de dapuhin de l'Union. Riemer se mettrait-il à rêver, qui sait, du titre ? "Pour le moment, ce n'est pas pertinent", a-t-il répondu. "Avec le système belge et la division des points. On veut jouer les Play-offs 1, puis on verra où on en sera."