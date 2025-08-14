Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie


Le RSCA s'est, sans surprise, qualifié pour le dernier tour qualificatif de Conference League ce jeudi à Chisinau. Mais les Mauves ont offert un piètre spectacle.

Avec une avance de 3-0, difficile de dire qu'Anderlecht avait vraiment la "pression" au moment de se rendre au Sheriff Tiraspol. Mais les supporters bruxellois (et pas seulement la cinquantaine de courageux présents en Moldavie) attendaient certainement un sursaut d'orgueil après la défaite contre Zulte Waregem.

Les conditions de jeu, cependant, sont médiocres. Le terrain de Chisinau est compliqué, ce qui n'empêche pas Kana de sauver un ballon chaud dès la première minute, frôlant le penalty. Le pressing du RSCA s'installe, Kanaté et Degreef tentent des incursions mais manquent le dernier geste.

Derrière, Marco Kana est parfois forcé d'intervenir en urgence et le fait bien, mais sur un corner ainsi concédé, Elijah Odede aurait dû faire 1-0 à bout portant (24e). C'est la première situation chaude. La deuxième viendra des pieds de Huerta, qui force Dyulgerov à se détendre.

Stroeykens ne soigne pas sa sortie 

Vazquez suit, frappe encore sur le portier bulgare... qui loupe ensuite sa sortie et commet une faute sur l'Argentin (34e). Mario Stroeykens, peu en jambes jusque là, s'empare du ballon... et l'envoie au-dessus des cages de Dyulgerov (38e). La malédiction des penaltys est-elle de retour au Sporting ? Heureusement pour Stroeykens, le Sheriff, plus entreprenant, ne punira pas son échec. Pas la meilleure façon, cependant, de soigner sa sortie pour celui qu'on dit plus que jamais partant. 

Enhardi par le niveau très faible de son adversaire, le Sheriff Tiraspol remontera bien sur la pelouse, même si la première occasion de la seconde période est à mettre à l'actif de Vazquez... qui se loupe en duel avec Dyulgerov (47e). Il n'y en a ensuite plus que pour les Transnistriens : Coosemans doit s'employer devant Odede (49e), et voit Gjori placer sa tête juste à côté (51e). 

En-dehors d'une superbe frappe d'un Huerta en jambes (57e), il n'y en aura que pour Tiraspol, qui manque cependant désespérément de précision malgré des frappes nombreuses d'Ademo et Diarra. C'est la double entrée de Dolberg et, surtout, Bertaccini qui va faire la différence. Celui qui a fêté ses 25 ans en Moldavie s'offre un petit solo qui trouve presque Kanaté, forçant un corner. Et sur le même corner, Bertaccini va chercher Nathan Saliba au premier poteau pour faire 0-1 (72e). 

Anderlecht encaisse logiquement 

Avec quatre buts d'avance sur l'ensemble des deux matchs, c'en est bien sûr terminé des espoirs du Sheriff, mais Besnik Hasi aura tout de même la mine sombre au terme du match. Car sa défense, aux fraises toute la seconde période, finira par laisser Elijah Odede seul une fois de trop sur une nouvelle bonne passe de Gjoni (81e, 1-1). 

Pas de quoi faire trembler concernant la qualification ce soir... mais il reste un tour. Et un début de saison en championnat qui devra reprendre son cours normal, c'est-à-dire avec un bon résultat à Dender ce dimanche. Il faudra mieux défendre pour ça... 

Conference League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Sabah Sabah 0-2 Levski Sofia Levski Sofia
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-2 Sparta Prague Sparta Prague
Levadia Tallinn Levadia Tallinn 0-1 Differdange Differdange
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1-1 Anderlecht Anderlecht
Hammarby Hammarby 0-1 Rosenborg BK Rosenborg BK
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 3-1 Riga FC Riga FC
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 2-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 0-1 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
AEK Athènes AEK Athènes 1-0 Aris Limassol Aris Limassol
Besiktas Besiktas 2-2 Saint Patrick Saint Patrick
Spartak Trnava Spartak Trnava 1-1 CS U Craiova CS U Craiova
Linfield Linfield 1-0 Víkingur Gøta Víkingur Gøta
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 1-0 Hajduk Split Hajduk Split
Virtus Virtus 0-0 Milsami Orhei Milsami Orhei
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1-0 Olimpija Olimpija
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 0-0 Ballkani Ballkani
