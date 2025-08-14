Stroeykens a la tête ailleurs, Saliba relève la sienne : les notes des Mauves au Sheriff Tiraspol

Anderlecht s'est qualifié sans gloire ce jeudi contre le Sheriff Tiraspol, après avoir fait le gros du travail au match aller. Voici les cotes d'un match pénible.

Coosemans (7,5)

Sans lui, le Sheriff Tiraspol serait sorti avec les honneurs d'une victoire... voire aurait marqué en premier et fait douter Anderlecht. Important.

N'diaye (6)

Plutôt dans un rôle de troisième axial, il a réalisé quelques belles interventions de justesse, surtout une dans le rectangle à montrer dans toutes les écoles. Moins mauvais à la relance que ses compères en défense.

Hey (4,5)

Alors que la première période se passait correctement, Lucas Hey est retombé dans ses travers après la pause et n'a plus gagné un seul duel, ni réussi une seule relance compliquée. Quarante-cinq minutes catastrophiques.

Kana (4)

La même chose mais en encore plus contrasté, car en ce qui le concerne, les premières 45 minutes étaient très bonnes. Au retour des vestiaires, Kana a implosé : trois très grosses pertes de balle, et plus aucune intervention sereine.

Degreef (5,5)

Placé à ce poste qui ne lui convient pas, il a très bien défendu une mi-temps, tout en plaçant l'un ou l'autre geste technique sans réussir le centre derrière. Il mérite de l'indulgence.

Llansana (7)

Si Llansana ne joue pas dimanche, Anderlecht ne gagnera pas à Dender. Encore une fois très précieux à la récupération et en termes de lecture du jeu. Hasi doit l'aligner 100% du temps si l'Espagnol ne se plaint pas de douleurs.

Saliba (7)

Belle revanche du Canadien qui a livré un match plus que correct dans l'entrejeu (là aussi aidé par la présence de Llansana à ses côtés) et a de nouveau marqué sur corner. Quelques fautes et pertes de balle évitables.

Stroeykens (3)

Mauvais dans le jeu, malgré une belle passe tranchante en début de rencontre, il a ensuite manqué son penalty d'une façon qui laisse bouche bée... et donne l'impression qu'il n'a plus la tête au club. Renard et Hasi doivent avoir une solide discussion avec lui.

Huerta (7)

Il a de nouveau montré toute sa hargne et ses courses incessantes (à la... Bertaccini) pour son retour dans le onze, et a également offert quelques solutions en déviation. Une belle frappe en seconde période. Hasi a récupéré un bel atout.

Kanaté (5,5)

Pas vraiment la soirée du jeune malien, qui a tout de même offert l'un ou l'autre débordement dangereux et n'a jamais cessé de se battre. Juste un poil trop court par rapport à ce qu'Angulo peut offrir en ce début de saison.

Vazquez (3,5)

Le fait qu'il ait intelligemment obtenu le penalty le sauve de la pire note du match, mais le reste de sa rencontre était encore une fois particulièrement insuffisante. Aucune touche de balle réussie, aucun sens du jeu, deux grosses occasions ratées : Vazquez n'a pas le niveau, et ce n'est pas la première fois qu'on l'écrit.

Bertaccini (8)

L'homme du match n'a pas débuté la rencontre : Adriano Bertaccini a tout changé, provoquant le corner qui amène le but, et le donnant lui-même sur le pied de Saliba. Besnik Hasi ne peut plus se cacher : il doit le titulariser.