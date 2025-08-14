Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

Anderlecht s'est qualifié ce jeudi soir pour les barrages de la Conference League. Mais les Mauves vont encore devoir éliminer un adversaire.

L'élimination du RSC Anderlecht par le BK Häcken a eu des conséquences fâcheuses : non seulement les Mauves étaient rétrogradés en Conference League, mais il leur fallait désormais éliminer deux équipes de plus, et potentiellement non des moindres, pour disputer une phase de ligue.

Le Sheriff Tiraspol, sur papier pas un tirage évident, aura été assez aisément par le RSCA, à la faveur d'une belle victoire au match aller (3-0) qui a évité aux Mauves de se faire piéger en Moldavie ce jeudi. Malgré un match nul peu convaincant, Anderlecht est en barrages.

Restait à déterminer qui y attendrait les Mauve & Blanc. Et il aura fallu aller jusqu'aux prolongations pour déterminer un vainqueur entre l'AEK Athènes et l'Aris Limassol, après le 2-2 du match aller à Chypre. Le score final était de 1-1 après 90 minutes, l'ex-Rouche Razvan Marin ayant marqué le but de l'AEK.

L'AEK n'est pas un client

En prolongations, l'AEK, sur papier supérieur à son adversaire, prendra l'ascendant via des buts de Kutesa et, déjà, de la nouvelle recrue Luka Jovic (ex-Real Madrid, ex-AC Milan). C'est donc l'AEK Athènes qui défiera le Sporting d'Anderlecht en barrages pour la Conference League.

Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Car l'AEK, dont la saison n'a pas encore commencé, dispose d'une équipe particulièrement dangereuse pour ce stade de la compétition, avec des joueurs capables de faire la différence seuls (Jovic, Koita, Marin, Pierrot...). Petit réconfort : Erik Lamela, ancien de Tottenham au talent fou, a récemment été libéré de son contrat et devrait prendre sa retraite...