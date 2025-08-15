Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

Anderlecht enchaîne les rencontres tous les trois jours. Enric Llansana le reconnaît, il voit la tournante de Besnik Hasi d'un bon oeil.

Contre le Sheriff Tiraspol, Enric Llansana a repris sa place dans l'entrejeu. Le Néerlandais avait été ménagé contre Zulte Waregem, et cela s'était fait ressentir : Anderlecht était apparu beaucoup plus fragile et déséquilibré. Llansana n'a pas son pareil pour sentir le jeu, le moment pour sortir de position pour récupérer le ballon ou faire la faute nécessaire au besoin.

Il n'est pas le seul à avoir été ménagé par Hasi. Avec les tours préliminaires européens et le début du championnat, Anderlecht est obligé de faire un minimum tourner son noyau : "On voit que cette équipe cherche encore son rythme, vu les nombreux remplacements", explique-t-il au Nieuwsblad.

Les prolongations à Häcken ont pesé

Llansana n'est pas sur les rotules mais a goûté à son match de repos en championnat : "Il faut garder tous les joueurs frais. C'est aussi mon cas. La saison dernière, avec les Go Ahead Eagles, je n'ai joué que 38 matchs. On n'est qu'en août et on en a déjà joué sept".

"J'étais particulièrement épuisé après les 120 minutes à Häcken. J'y avais couru 17 kilomètres. Le week-end suivant, pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé contre le Cercle. C'est intense, mais ça fait partie du jeu", poursuit-il.

Le staff médical est à pied d'oeuvre pour suivre de près l'état physique des joueurs : "Il faut bien récupérer maintenant pour jouer contre Dender. Il faudra prendre un bain glacé plus tard, et je me promène avec du jus de betterave pour désacidifier l'organisme. Il faut absolument qu'on atteigne la phase de groupes de la Conference League la semaine prochaine. C'est un impératif pour Anderlecht".