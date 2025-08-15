Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht s'apprête à défier l'AEK Athènes en barrage de Conference League, mais l'incertitude plane autour de Nathan Degreef.

Anderlecht a franchi l’obstacle Sheriff Tiraspol et s’offre un duel contre l’AEK Athènes pour une place en phase de ligue de Conference League. Nathan Degreef risque une suspension au pire des moments. Son troisième carton jaune européen relance le débat.

Le règlement de l’UEFA n’aide pas à y voir clair. Trois avertissements entraînent une suspension automatique. Mais une règle d’exception existe : après deux tours disputés, certains cartons sont effacés. La question est de savoir si Degreef bénéficiera de ce 'reset'.

Ce serait un coup dur pour Besnik Hasi si Degreef était suspendu. Sardella n’affiche pas sa meilleure forme, Camara soigne sa blessure et Maamar connaît des soucis de santé. Le couloir droit plus que jamais vide.

Le verdict tombera dans les prochaines heures et pourrait bouleverser le barrage. Si la suspension est confirmée, Hasi devra bricoler une défense.

Le 21 août, le Lotto Park doit vibrer. Plus qu’un simple barrage, c’est une bataille pour l’Europe qui attend Anderlecht. Si le club bruxellois ne joue pas l’Europe cette saison, ce serait une véritable désillusion.