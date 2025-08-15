"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

Anderlecht s'est qualifié pour les barrages de la Conference League en écartant le Sheriff Tiraspol (4-1 cumulé). Entre satisfaction et lucidité, Besnik Hasi est revenu sur la prestation de ses joueurs.

Anderlecht a fait le travail. Après un 3-0 à domicile, les Mauves ont géré leur déplacement en Moldavie en obtenant le partage 1-1 contre le Sheriff Tiraspol. Direction les barrages de la Conference League pour le club bruxellois contre l'AEK Athènes.

En conférence de presse, Besnik Hasi n’a pas cherché à embellir les choses. "La mission est remplie. En première période, on avait de l’énergie et on s’est créé des occasions. On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer. Dont ce penalty raté. Ça peut arriver à tout le monde et je n’en veux pas à Mario (Stroeykens)."

L’entraîneur a reconnu un léger relâchement, compréhensible après le gros succès à l’aller. "Ce n’est pas que le Sheriff n’était pas plus fort mais on s’est un peu endormi. Parce que certains joueurs utilisés ce jeudi ont moins de temps de jeu que d’autres et aussi, parce qu’inconsciemment, on avait trois buts d’avance suite au match aller."

Hasi a souligné le réalisme de son équipe sur phases arrêtées. "On a marqué sur un corner où Saliba est très bien placé. C’est juste dommage d’avoir encaissé."

"Les objectifs sont remplis : on est qualifié et certains joueurs ont eu du temps de jeu", a conclu le coach. Place au prochain défi : les barrages de la Conference League.