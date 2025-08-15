L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

Ils n'auront pas droit à l'erreur. Le RSC Anderlecht sait désormais qu'il affrontera l'AEK Athènes, soit l'un des adversaires les plus relevés possibles à ce stade de la compétition, en barrages de la Conference League. Les Grecs ont éliminés l'Aris Limassol, certes avec difficulté, ce jeudi soir après prolongations.

Et dans la foulée de la qualification anderlechtoise, le club a officialisé ce qui était d'ores et déjà convenu et auquel on s'attendait : le 24 août, soit entre les matchs aller (21/08) et retour (28/08) des Mauves contre l'AEK, la rencontre entre Anderlecht et La Gantoise est reportée.

Anderlecht et Bruges ne joueront pas le week-end du 24 août

"Cette décision a été prise en concertation avec la Pro League afin de nous permettre de nous préparer de manière optimale au double affrontement contre l'AEK Athènes ou l’Aris Limassol (nda : communiqué publié avant la qualification de l'AEK) lors du tour décisif des play-offs pour la phase de groupes de la Conference League", lit-on dans le communiqué du RSCA.

"La nouvelle date de ce match sera annoncée le 3 septembre par la Pro League. Les tickets déjà achetés pour ce match restent valables pour la nouvelle date", précise également le club.

Dans le même temps, la rencontre entre Bruges et Westerlo a également été reportée, afin de permettre aux Blauw & Zwart de préparer leur barrage de Ligue des Champions face aux Glasgow Rangers, prévu les 19 et 27 août. Une qualification brugeoise serait un événement pour le football belge, qui disposerait de deux équipes en phase de ligue de la C1.

Concernant Anderlecht, c'est une non-qualification qui serait un véritable désastre : après avoir entamé leur parcours qualificatif en Europa League, les hommes de Besnik Hasi n'ont pas droit à l'erreur contre l'AEK Athènes s'ils veulent disputer la plus petite des compétitions européennes.

Enfin, notons que Genk-Charleroi n'aura également pas lieu ce même week-end, le KRC Genk devant disputer son barrage d'Europa League face au Lech Poznan les 19 et 28 août. Espérons que ces mesures donnent des résultats !