"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

Anderlecht a validé son billet pour les barrages de la Conference League. Nathan Saliba a marqué et livré ses impressions.

Anderlecht a voyagé en Moldavie avec une avance confortable, mais sans jamais tomber dans la facilité. Face au Sheriff Tiraspol, les Mauves ont décroché un partage 1-1. Un résultat suffisant pour accéder aux barrages de la Conference League contre l’AEK Athènes.

Nathan Saliba, la nouvelle recrue bruxelloise, s’est illustré en inscrivant le premier but de la rencontre. Arrivé cet été du CF Montréal pour 2 millions d’euros, il n’a pas tardé à se mettre en évidence.

En conférence de presse, il s’est dit très satisfait. "Ce but ce jeudi soir m’a permis d’aider l’équipe, j’en suis très content. Avec Llansana je peux évoluer plus offensivement et avec De Cat, je dois contrôler davantage car il est plus offensif. Mais j’aime les deux."

Un style différent

Le joueur a parlé de son style de jeu, assumant ses choix. "Je ne vais pas changer ma façon de jouer. Je ne joue pas de façon trop sécuritaire, j’aime les passes tranchantes et décisives, c’est pour cela que je prends des risques. Je sais que parfois ça ne facilite pas la tâche de l’équipe mais ces passes seront de plus en plus simples et efficaces au fil des rencontres et des semaines."

Pour celui qui découvre à la fois la Jupiler Pro League et l’Europe, l’envie est claire. "Je veux poursuivre mon apprentissage en Jupiler Pro League mais aussi lors de ces soirées européennes que je découvre, moi qui viens de la MLS."