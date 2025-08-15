"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

Anderlecht a validé son billet pour les barrages de la Conference League. Nathan Saliba a marqué et livré ses impressions.

Anderlecht a voyagé en Moldavie avec une avance confortable, mais sans jamais tomber dans la facilité. Face au Sheriff Tiraspol, les Mauves ont décroché un partage 1-1. Un résultat suffisant pour accéder aux barrages de la Conference League contre l’AEK Athènes.

Nathan Saliba, la nouvelle recrue bruxelloise, s’est illustré en inscrivant le premier but de la rencontre. Arrivé cet été du CF Montréal pour 2 millions d’euros, il n’a pas tardé à se mettre en évidence.

En conférence de presse, il s’est dit très satisfait. "Ce but ce jeudi soir m’a permis d’aider l’équipe, j’en suis très content. Avec Llansana je peux évoluer plus offensivement et avec De Cat, je dois contrôler davantage car il est plus offensif. Mais j’aime les deux."

Un style différent

Le joueur a parlé de son style de jeu, assumant ses choix. "Je ne vais pas changer ma façon de jouer. Je ne joue pas de façon trop sécuritaire, j’aime les passes tranchantes et décisives, c’est pour cela que je prends des risques. Je sais que parfois ça ne facilite pas la tâche de l’équipe mais ces passes seront de plus en plus simples et efficaces au fil des rencontres et des semaines."

Pour celui qui découvre à la fois la Jupiler Pro League et l’Europe, l’envie est claire. "Je veux poursuivre mon apprentissage en Jupiler Pro League mais aussi lors de ces soirées européennes que je découvre, moi qui viens de la MLS."

0 réaction
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Sheriff Tiraspol
Nathan-Dylan Saliba

Conference League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Sabah Sabah 0-2 Levski Sofia Levski Sofia
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-2 Sparta Prague Sparta Prague
Levadia Tallinn Levadia Tallinn 1-3* Differdange Differdange
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1-1 Anderlecht Anderlecht
Hammarby Hammarby 0-1 Rosenborg BK Rosenborg BK
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 3-1 Riga FC Riga FC
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 2-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 0-2 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
AEK Athènes AEK Athènes 3-1* Aris Limassol Aris Limassol
Besiktas Besiktas 3-2 Saint Patrick Saint Patrick
Spartak Trnava Spartak Trnava 4-3* CS U Craiova CS U Craiova
Linfield Linfield 2-0 Víkingur Gøta Víkingur Gøta
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 3-1* Hajduk Split Hajduk Split
Virtus Virtus 3-0 Milsami Orhei Milsami Orhei
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 2-4* Olimpija Olimpija
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 4-0 Ballkani Ballkani
