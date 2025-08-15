Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

Prêté par Aston Villa, Yasin Ozcan a fait ses débuts avec Anderlecht contre le Sheriff Tiraspol. Besnik Hasi a apprécié son potentiel et sa polyvalence.

Yasin Ozcan a découvert l’Europe jeudi soir en Moldavie. Le défenseur central turc de 19 ans, prêté par Aston Villa, a disputé ses premières minutes avec Anderlecht lors du match retour face au Sheriff Tiraspol.

Recruté cet été pour 7 millions d’euros en provenance de Kasimpasa, Ozcan a été prêté par Aston Villa aux Mauves. L’occasion pour lui de progresser et de gagner en expérience.

Après la rencontre, Besnik Hasi a livré ses impressions en conférence de presse. "C’est une bonne chose. Il a encore du retard à rattraper. Il est très à l’aise avec le ballon et peut jouer en défense centrale et comme back gauche. C’est un bon joueur qui a déjà une petite expérience en championnat turc."

Hasi a relevé un problème de communication. "Seul petit problème : il parle quelques mots d’anglais mais personne au club ne parle turc." Un détail qui pourrait compliquer son intégration.

À la fois polyvalent et calme dans son jeu, Ozcan s’annonce comme une recrue intéressante pour Anderlecht. Le Turc pourrait dépanner à plusieurs postes, une vraie bouffée d’air pour Hasi qui doit composer avec plusieurs absences en défense.