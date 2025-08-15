Anderlecht inquiet avant la réception de l'AEK Athènes : le club prend des mesures

Anderlecht inquiet avant la réception de l'AEK Athènes : le club prend des mesures
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Lors de la réception de Fenerbahçe, des débordements avaient eu lieu en tribunes, des supporters turcs ayant obtenu des tickets au sein des tribunes neutres. Le RSCA veut éviter ce scénario face à l'AEK.

Les supporters de l'AEK Athènes sont connus pour être particulièrement passionnés : le RSCA s'attend à un parcage visiteur très bruyant et probablement très spectaculaire, jeudi prochain au Lotto Park. La demande de tickets sera également difficile à assouvir, et la communauté grecque belge pourrait également tenter d'assister au match.

On se rappelle, à Anderlecht, des débordements ayant eu lieu face au Fenerbahçe. Des supporters turcs, achetant notamment leur ticket auprès de supporters du Sporting, avaient pris place en tribunes neutres, ce qui avait causé des tensions et des scènes de chaos après l'ouverture du score stambouliote.

Cette fois, le RSCA a pris des mesures, rapporte Het Laatste Nieuws. Il sera impossible aux supporters n'étant pas inscrits sur la plateforme depuis le 1er janvier 2020 au moins d'acheter un ticket. Un coup dur pour les abonnés récents, mais une façon d'éviter que des supporters grecs se fassent passer pour des locaux.

Le Sporting enjoint également ses supporters à ne pas revendre leurs tickets, afin d'éviter que les tribunes neutres se garnissent de fans de l'AEK Athènes. Les débordements ayant eu lieu la saison passée avaient valu une grosse amende au club, et une fermeture partielle de sa tribune pour la réception du BK Häcken.

Une semaine après la réception des Grecs, Anderlecht ira à Athènes pour tenter d'obtenir son ticket pour la Conference League. Pas une sinécure, car l'AEK dispose d'une équipe expérimentée et talentueuse pour laquelle disputer l'Europe est également un must...

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Sheriff Tiraspol

Plus de news

Dolberg sur le départ ? Anderlecht aurait déjà un oeil sur son potentiel remplaçant

Dolberg sur le départ ? Anderlecht aurait déjà un oeil sur son potentiel remplaçant

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Sylla - Amoura - Frigan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Sylla - Amoura - Frigan

22:30
Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

22:47
Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

16:20
Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

13:30
D1B : les Francs Borains d'Igor De Camargo confirment leur bon début de saison, Beveren prend la tête

D1B : les Francs Borains d'Igor De Camargo confirment leur bon début de saison, Beveren prend la tête

22:00
Franjo Ivanovic associé à un autre ancien de l'Union en pointe à Benfica ?

Franjo Ivanovic associé à un autre ancien de l'Union en pointe à Benfica ?

21:40
Westerlo est devenu l'un des gros vendeurs de Pro League : Frigan part pour 10 millions !

Westerlo est devenu l'un des gros vendeurs de Pro League : Frigan part pour 10 millions !

21:20
Ivan Leko ravi de la qualification...d'Anderlecht : "C'est clairement un avantage pour nous"

Ivan Leko ravi de la qualification...d'Anderlecht : "C'est clairement un avantage pour nous"

18:40
Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union Interview

Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union

20:40
Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

20:20
Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

20:00
Charleroi pourrait à nouveau prêter un attaquant aux Pays-Bas

Charleroi pourrait à nouveau prêter un attaquant aux Pays-Bas

19:30
Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

10:00
Cité sur le départ, un cadre de l'Antwerp sera bien là à Charleroi

Cité sur le départ, un cadre de l'Antwerp sera bien là à Charleroi

19:00
"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

09:30
1
"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

18:00
La fumée blanche est en vue à Bruges : un nouveau renfort à 10 millions, au grand regret de Karel Geraerts

La fumée blanche est en vue à Bruges : un nouveau renfort à 10 millions, au grand regret de Karel Geraerts

18:20
Vincent Kompany aurait pu signer dans un autre club au moment de quitter Anderlecht : "Je l'ai rencontré trois fois"

Vincent Kompany aurait pu signer dans un autre club au moment de quitter Anderlecht : "Je l'ai rencontré trois fois"

14:00
"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

09:00
Officiel : voici qui sera le concurrent d'Arnaud Bodart pour une place dans les buts de Lille

Officiel : voici qui sera le concurrent d'Arnaud Bodart pour une place dans les buts de Lille

17:30
Officiel : un ancien d'Anderlecht nouvelle figure du projet de l'Union Saint-Gilloise

Officiel : un ancien d'Anderlecht nouvelle figure du projet de l'Union Saint-Gilloise

14:40
Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

07:51
Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

17:00
Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

16:40
Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union Interview

Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union

16:01
Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

15:30
L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

06:00
Trois absents pour Sébastien Pocognoli face à 'son' Standard : "Il a eu une rechute cette semaine"

Trois absents pour Sébastien Pocognoli face à 'son' Standard : "Il a eu une rechute cette semaine"

15:00
Rejoindre le Standard, véritable échappatoire : "Content d'être revenu dans un football plus libre"

Rejoindre le Standard, véritable échappatoire : "Content d'être revenu dans un football plus libre"

14:20
Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

14/08
La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

13:00
Stroeykens a la tête ailleurs, Saliba relève la sienne : les notes des Mauves au Sheriff Tiraspol

Stroeykens a la tête ailleurs, Saliba relève la sienne : les notes des Mauves au Sheriff Tiraspol

14/08
Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

12:40
Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

14/08
1
Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Sabah Sabah 0-2 Levski Sofia Levski Sofia
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-2 Sparta Prague Sparta Prague
Levadia Tallinn Levadia Tallinn 1-3* Differdange Differdange
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1-1 Anderlecht Anderlecht
Hammarby Hammarby 0-1 Rosenborg BK Rosenborg BK
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 3-1 Riga FC Riga FC
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 2-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 0-2 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
AEK Athènes AEK Athènes 3-1* Aris Limassol Aris Limassol
Besiktas Besiktas 3-2 Saint Patrick Saint Patrick
Spartak Trnava Spartak Trnava 4-3* CS U Craiova CS U Craiova
Linfield Linfield 2-0 Víkingur Gøta Víkingur Gøta
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 3-1* Hajduk Split Hajduk Split
Virtus Virtus 3-0 Milsami Orhei Milsami Orhei
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 2-4* Olimpija Olimpija
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 4-0 Ballkani Ballkani
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved