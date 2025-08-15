Anderlecht inquiet avant la réception de l'AEK Athènes : le club prend des mesures

Lors de la réception de Fenerbahçe, des débordements avaient eu lieu en tribunes, des supporters turcs ayant obtenu des tickets au sein des tribunes neutres. Le RSCA veut éviter ce scénario face à l'AEK.

Les supporters de l'AEK Athènes sont connus pour être particulièrement passionnés : le RSCA s'attend à un parcage visiteur très bruyant et probablement très spectaculaire, jeudi prochain au Lotto Park. La demande de tickets sera également difficile à assouvir, et la communauté grecque belge pourrait également tenter d'assister au match.

On se rappelle, à Anderlecht, des débordements ayant eu lieu face au Fenerbahçe. Des supporters turcs, achetant notamment leur ticket auprès de supporters du Sporting, avaient pris place en tribunes neutres, ce qui avait causé des tensions et des scènes de chaos après l'ouverture du score stambouliote.

Cette fois, le RSCA a pris des mesures, rapporte Het Laatste Nieuws. Il sera impossible aux supporters n'étant pas inscrits sur la plateforme depuis le 1er janvier 2020 au moins d'acheter un ticket. Un coup dur pour les abonnés récents, mais une façon d'éviter que des supporters grecs se fassent passer pour des locaux.

Le Sporting enjoint également ses supporters à ne pas revendre leurs tickets, afin d'éviter que les tribunes neutres se garnissent de fans de l'AEK Athènes. Les débordements ayant eu lieu la saison passée avaient valu une grosse amende au club, et une fermeture partielle de sa tribune pour la réception du BK Häcken.

Une semaine après la réception des Grecs, Anderlecht ira à Athènes pour tenter d'obtenir son ticket pour la Conference League. Pas une sinécure, car l'AEK dispose d'une équipe expérimentée et talentueuse pour laquelle disputer l'Europe est également un must...