"La FIFA est corrompue" : la presse sénégalaise furieuse, Youri Tielemans réagit aux phases litigieuses

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lumen Field
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"La FIFA est corrompue" : la presse sénégalaise furieuse, Youri Tielemans réagit aux phases litigieuses
Photo: © photonews

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C'est peu dire que les journalistes sénégalais présents étaient furieux après la rencontre. Ils estiment en effet qu'il y a une faute non-signalée sur le but égalisateur signé Youri Tielemans.

Un peu comme face à l'Égypte, la presse belge a été confrontée à des attitudes auxquelles elle n'est pas vraiment habituée en tribune de presse. Contrairement aux usages européens, les journalistes sénégalais célébraient les actions importantes comme des supporters (dans le respect, toutefois), et réagissaient vivement à certaines phases. En Belgique, il est de coutume de garder un peu plus de mesure, même si bien sûr, le scénario de ce mercredi a fait sortir tout le monde de sa réserve.

Et après le penalty accordé à a 119e minute aux Diables Rouges, certains de nos confrères sénégalais ont laissé éclater leur colère. "C'est toujours la même chose, c'est l'Afrique. La FIFA est corrompue, félicitations pour votre victoire de corrompus", lançait même un journaliste sénégalais, déclenchant une certaine hilarité mais aussi un certain malaise en tribune de presse.

Youri Tielemans écarte la polémique arbitrale 

La colère sénégalaise ne concernait pas seulement le penalty, difficilement contestable, mais le deuxième but belge. Youri Tielemans aurait en effet commis une faute sur un défenseur, le poussant pour s'aider à décoller et tromper Diaw (qui se troue totalement). Le capitaine des Diables a été interrogé par un journaliste africain à ce sujet.

"Une faute ? Ce n'est que mon avis mais j'ai la sensation que je ne m'aide de mes bras que de manière naturelle. Je n'ai pas l'impression de faire faute", déclare Tielemans, alors que notre confrère parle de faute "évidente" sur cette action. "Et sur le penalty, c'est évident, il me tacle par derrière, je ne crois pas qu'il y a le moindre doute".

Lire aussi… LIVE : Un penalty sauve les Diables à la 119e !! (3-2)

Tielemans s'est ensuite fait justice lui-même, et de bien belle manière. "J'étais tireur désigné, Romelu ne m'a pas laissé ce penalty. On a simplement respecté l'ordre des tireurs. Ce qui me passe par la tête ? Juste marquer ce penalty, je sais que j'ai la qualité pour le faire", résume-t-il avec un sourire serein. 

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