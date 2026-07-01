Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/07: Koeman

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Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/07: Koeman
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Koeman

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France France 3-0 Suède Suède
Mexique Mexique 03:00 Equateur Equateur
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Belgique Belgique 22:00 Sénégal Sénégal
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