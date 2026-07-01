Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/07: Koeman

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Koeman

Officiel : Ronald Koeman démissionne de son poste de sélectionneur des Pays-Bas

Après l'échec en 1/16e de finale de la Coupe du monde contre le Maroc, Ronald Koeman a rendu son tablier. (Lire la suite)